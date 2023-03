Messerstecherei in Shisha-Bar: 35-Jähriger in Hamburg-Hammerbrook getötet

Am Sonntagmorgen wurde in einer Shisha-Bar in Hamburg-Hammerbrook ein 35-jähriger Mann mit Messerstichen tödlich verletzt . Die Mordkommission und die zuständige Staatsanwaltschaft für Kapitaldelikte ermitteln.

Nach jetzigem Ermittlungsstand gingen am frühen Sonntagmorgen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, nachdem es in einer Shisha-Bar im Zuge einer privaten Feierlichkeit zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Die Einsatzkräfte fanden in dem Objekt neben einer größeren Personenanzahl einen lebensgefährlich verletzten und nicht ansprechbaren Mann auf und leiteten unmittelbar Reanimationsmaßnahmen ein. Der Mann wurde umgehend unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gefahren, wo er wenig später verstarb.

Im Zuge der ersten Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen drei Männer, die von den Polizisten daraufhin vorläufig festgenommen wurden. Insbesondere wird nun geprüft, inwieweit sich ein Tatverdacht gegen die drei Festgenommenen erhärten lässt. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.