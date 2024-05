Der Prozess um die Messerattacke von Brokstedt dauerte am Donnerstag am Landgericht in Itzehoe (Schleswig-Holstein) bis in den späten Abend, Staatsanwaltschaft und Verteidigung hielten ihre Abschlussplädoyers. Lebenslange Haft für Ibrahim A. ist das Strafmaß, das die Staatsanwältin für den Angeklagten in ihrem Plädoyer forderte. Sie beantragte zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Verteidigung will hingegen die Unterbringung des Angeklagten in einer psychiatrischen Einrichtung. Sie hält Ibrahim A. nicht für schuldfähig, obwohl er in einem psychiatrischen Gutachten als voll schuldfähig gesehen wird. Einen Antrag der Verteidigung für ein weiteres Gutachten lehnte der vorsitzende Richter ab. Das Urteil soll Mitte Mai fallen.