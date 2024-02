Mehr als 50.000 Menschen bei Demo gegen rechts in Hamburg

Zigtausende Menschen sind am Sonntag in Hamburg gegen rechts auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich gegen Mittag am Dammtor, um anschließend unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer – Zusammen gegen Rechtsextremismus“ durch die Innenstadt entlang der Binnenalster ziehen.

Tausende Menschen haben sich zu einer Demonstrationen gegen rechts versammelt. Axel Heimken/dpa

Die Organisator:innen um die Klimabewegung Fridays for Future sprachen zwei Stunden nach Demobeginn von mehr als 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ein Polizeisprecher bestätigte die Zahl und sagte am Abend, dass 50.000 bis 60.000 Menschen bei der Demo waren.

Musikalischer Höhepunkt des Protests war ein Auftritt der Hamburger Band Deichkind, die in ihrem Abschlusssong skandierte: „Wir wollen keine Nazis und keine AfD.“

Die Veranstaltung war die dritte Großdemonstration gegen rechts in der Hansestadt seit Januar. Auslöser für die jüngsten bundesweiten Proteste waren Enthüllungen des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.

SAT.1 REGIONAL/dpa