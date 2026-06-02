Mann nach Messerangriff in Hamburger Supermarkt gestorben

Der mutmaßliche Täter wurde nach dem Vorfall in einem Supermarkt festgenommen. Foto: Bodo Marks/dpa



Nach einem blutigen Streit zwischen zwei Männern in einem Hamburger Supermarkt ist einer von ihnen mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am späten Montagabend kurz vor Ladenschluss an der Stresemannstraße in Hamburg-Altona. Neben dem Verletzten trafen die Einsatzkräfte demnach auch den mutmaßlichen Täter vor Ort an und nahmen ihn fest. Zu dem Alter der beiden Männer konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Eine Mordkommission ermittelt.

SAT.1 REGIONAL/dpa