Krankenkasse meldet: Höchster Krankenstand in Hamburg seit 20 Jahren

Laut Techniker Krankenkasse (TK) ist der Krankenstand in Hamburg in diesem Jahr auf einen Rekordwert gestiegen. Schon jetzt liege er unter den bei der Kasse versicherten Erwerbstätigen bei fünf Prozent, sagte die Leiterin der TK-Landesvertretung, Maren Puttfarcken, am Donnerstag. Die Tendenz sei steigend, da noch mit „Nachzüglern“ und weiteren Krankmeldungen zu rechnen sei. Es handele sich um den höchsten Krankenstand in Hamburg seit mindestens 20 Jahren. Zum Vorjahr sei er um rund 29 Prozent gestiegen. Und zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019 ergebe sich ein Plus von rund 17 Prozent.

Mehr Fehltage als in den Vorjahren

Die Hamburgerinnen und Hamburger seien in diesem Jahr mit schon jetzt 17,9 Tagen auch besonders lange krank, sagte Puttfarcken. „Vergangenes Jahr waren sie 14 Tage krank, und im Jahr 2019 – also vor der Pandemie – lagen die Fehltage im Schnitt bei 15,3 Tagen.“ Da der Dezember aber noch nicht vorüber sei, werde es für dieses Jahr voraussichtlich „auch nicht bei den rund 18 Fehltagen bleiben“.

Erkältungen häufigste Ursache

Besonders oft mussten die Hamburgerinnen und Hamburger den Zahlen zufolge in diesem Jahr wegen Erkältungskrankheiten zu Hause bleiben: Durchschnittlich fünf Tage waren sie deshalb krankgeschrieben. „Das sind mehr als doppelt so viele Tage wie im Jahr 2019“, sagte Puttfarcken. „Vor drei Jahren entfielen 2,4 Tage auf Erkältungen.“

Krankenstand-Höchstwert auch in Niedersachsen

Auch der Krankenstand in Niedersachsen hat einen Höchstwert erreicht. Die Krankmeldungen der Erwerbstätigen im Bundesland, die bis Ende November/Anfang Dezember ausgestellt wurden, lagen 32 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, wie die Krankenkasse in Hannover mitteilte. Im November lag der Krankenstand demnach bei 6,3 Prozent – rund 0,5 Prozentpunkte über dem bundesweiten Wert.

„Die Werte im Jahr 2022 lagen bisher jeden Monat bereits deutlich über entsprechenden Vergleichsmonaten. Grund hierfür sind derzeit vor allem ausgeprägte Erkältungs- und Grippewellen“, sagte Dirk Engelmann, Leiter der TK-Landesvertretung Niedersachsen. Die TK rechnet auch im Dezember mit weiterhin stark ansteigenden Krankmeldungen.

Die Krankenkasse hat eigenen Angaben zufolge rund 930.000 Versicherte in Niedersachsen – etwa 450.000 davon sind erwerbstätig.

Rekord bei Atemwegserkrankungen in Schleswig-Holstein

Krankheitsbedingt haben in Schleswig-Holstein zuletzt nach Daten der Techniker Krankenkasse (TK) so viele Menschen wie nie zuvor wegen Atemwegserkrankungen und Erkältungen bei der Arbeit gefehlt. Bei der Kasse liege der Krankenstand der dort versicherten Erwerbstätigen in solchen Fällen bei 1,20 Prozent, wie die TK am Donnerstag mitteilte. Damit liegt die Zahl der Krankmeldungen bereits vor Ende des Jahres rund 172 Prozent über dem Vorjahreswert (0,44 Prozent) und fast 67 Prozent über dem bisherigen Höchstkrankenstand bei Atemwegserkrankungen von 0,72 Prozent 2018.

„Einer der Gründe für den ungewöhnlich hohen Anstieg des Krankenstandes im Vergleich zu 2021 ist, dass die im Vorjahr geltenden Abstands- und Hygieneregelungen zu einem starken Rückgang der Krankmeldungen aufgrund von Erkältungskrankheiten geführt haben“, sagte der Leiter der Landesvertretung Sören Schmidt-Bodenstein. Grundlage sind die Daten von rund 260.000 TK-Versicherten in Schleswig-Holstein.

