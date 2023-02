Kopfschuss auf der Veddel: Erneuter Zeugenaufruf und 5.000 Belohnung für Hinweise

Das Opfer Hulisi B. überlebte den Kopfschuss nur einer schnell durchgeführten Notoperation. Foto: Polizei Hamburg

Im September 2022 wurde in Hamburg ein 37-jähriger Mann auf der Veddel durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeuginnen bzw. Zeugen und hat dazu jetzt ein Foto des Opfers sowie der Tatwaffe veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft hat zudem eine Belohnung ausgesetzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand haben zwei Unbekannte dem späteren Opfer Hulisi B. vor dem Gelände des Sportplatzes in der Slomanstraße aufgelauert. Dieser habe dort auf einen Bekannten gewartet, der ihn nach dem Fußballtraining abholen und nach Hause fahren wollte. Ohne vorherige Ansprache sei dem Geschädigten dabei mit einer scharfen Schusswaffe aus kurzer Entfernung einmal in den Kopf geschossen worden. Die Täter seien anschließend durch die angrenzende Grünanlage am Immanuelplatz in Richtung der Bahngleise an der Straße „Am Gleise“ geflohen. Dort verliert sich ihre Spur. Möglicherweise sind sie von dort weiter mit einem Auto geflohen.

Opfer vermutlich in Drogengeschäfte verwickelt

Der Geschädigte überlebte den Angriff nur aufgrund einer Notoperation. Die Tat konnte aber bis heute nicht aufgeklärt werden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass sie im Zusammenhang mit Drogengeschäften steht.

Die gefundene Tatwaffe – eine Pistole der Marke „Beretta“, Kaliber 9mm.

Auf dem Fluchtweg der Täter wurde die Tatwaffe gefunden. Dabei handelt es sich laut Polizei um eine „Beretta“-Pistole vom Kaliber neun Millimeter.

Zeugenbeschreibungen der Täter

Zeugen haben die beiden Täter wie folgt beschrieben:

Täter 1:

etwa 20 bis 25 Jahre alt

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß (aber kleiner als Täter 2)

normale bis kräftige Figur

helle Hautfarbe

trug ein Basecap

bekleidet mit einer dunklen Jacke, deren Kapuze über das Basecap gezogen war

weißes Tuch als Kopftuch oder Stirnband (wie ein „Bandana“)

Täter 2:

ebenfalls etwa 20 bis 25 Jahre alt

etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß (und damit größer als Täter 1)

schlanke Figur

helle Hautfarbe

trug ebenfalls ein Basecap

bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke

5.000 Euro Belohnung für Hinweise

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Ergreifung der unbekannten Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Zeuginnen bzw. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder sonst zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 040/428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Hinweise nimmt die Polizei auch per E-Mail unter lkahh6-hinweise@polizei.hamburg.de entgegen.