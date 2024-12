Wird Schokolade ein Luxusgut? Dies könnte der Fall sein, wenn durch Missernten nicht mehr ausreichend Kakaobohnen verfügbar sind. Zuletzt haben die Preise kräftig angezogen. Der Kakao erfährt dadurch aber auch wieder mehr Wertschätzung. Im Hamburger Hafen werden derzeit noch pro Jahr rund 300.000 Tonnen, also Zweidrittel der deutschen Importe, umgeschlagen. In einer Lagerhalle an den Vollhöfner Weiden in Hamburg herrscht derzeit Hochbetrieb, denn Kakaobohnen sind kurz vor Weihnachten für die Schokoladenproduktion noch einmal besonders begehrt.