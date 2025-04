Freundliches Wetter in Norddeutschland am Wochenende

Trotz Temperaturabnahme bleibt es am Wochenende sonnig in Norddeutschland. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Die Menschen in Norddeutschland können sich trotz einer Temperaturabnahme auf sonniges Wetter freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, ist in Hamburg und Schleswig-Holstein am Samstag mit Temperaturen bis 13 Grad zu rechnen. In Mecklenburg-Vorpommern werden bis zu 12 Grad erwartet. «Einzelne Wolken können den Gesamteindruck trüben, aber insgesamt ist es ein freundlicher Tag in Norddeutschland», teilte der Sprecher mit. In Mecklenburg-Vorpommern treten im Vergleich mehr Wolken auf, aber die Regenwahrscheinlichkeit ist dennoch gering.

Temperatursturz in der Nacht

In allen drei Bundesländern wird die Nacht deutlich kühler. Hamburg und Schleswig-Holstein erwarten nächtliche Temperaturen bis zu minus 4 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern kann das Thermometer bis zu minus 3 Grad anzeigen. Es kann verbreitet Frost auftreten.

Kältester Tag am Sonntag

Trotz Sonne erreichen die Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein am Sonntag nur zwischen 10 und 12 Grad. An der Küste teilweise nur bis zu 8 Grad. Noch kälter wird es im Nordosten. Hier erreichen die Höchstwerte zwischen 7 und 9 Grad. Der Sprecher des DWD gibt jedoch einen positiven Ausblick auf die nächsten Tage. «Sonntag ist der kälteste Tag, danach gehen die Temperaturen wieder schleppend nach oben».