Sybilla Nitsch neue Vorsitzende des SSW

Busdorf (dpa/lno) –

Die Landtagsabgeordnete Sybilla Nitsch ist neue Vorsitzende des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW). Ein Parteitag in Busdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) wählte die 44-Jährige am Vormittag zur Nachfolgerin von Christian Dirschauer. Sie erhielt bei ihrer Wahl 97 Stimmen der 112 Delegierten. 14 Parteimitglieder stimmten mit Nein. Es gab eine Enthaltung. Nitsch hatte keinen Gegenkandidaten.

Zuvor war Nitsch bereits seit 2020 erste stellvertretende SSW-Vorsitzende. Ihr Vorgänger Dirschauer war nicht wieder angetreten. Er hatte nach seiner Wahl an die Spitze der Landtagsfraktion angekündigt, den Landesvorsitz abzugeben. Der 43-Jährige hatte im Januar die Nachfolge des langjährigen Fraktionsvorsitzenden Lars Harms angetreten.

Förderungen und Forderungen

Die Rahmenbedingungen der Minderheiten seien stetig besser geworden, sagte Nitsch. «Alte Gräben sind überwunden – so scheint es – , die Gleichbehandlung der Minderheiten hat einen hohen Stellenwert, das ist der Verdienst des SSW über Jahrzehnte, darauf können wir stolz sein.» Sie forderte die Gleichbehandlung der Minderheiten auch auf kommunaler Ebene.

«Wir können nicht hinnehmen, dass die Ganztagsangebote der dänischen Schulen nicht gleichgestellt finanziert werden», sagte Nitsch. Es sei nicht in Ordnung, wenn die Förderung der friesischen Sprache und Kultur nicht mehr so große Priorität habe oder vor Ort weniger in Sport-, Kultur- oder Bildungseinrichtungen der Minderheiten investiert werde. Über dieses strukturelle Problem wolle sie mit den kommunalen Spitzenverbänden verhandeln.

Der SSW ist die Partei der dänischen und friesischen Minderheit und bei Landtags- und Bundestagswahlen von der Fünf-Prozent-Hürde befreit.