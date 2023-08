Die Katze ist eins der beliebtesten Haustiere und etwa 15 Millionen Mal in deutschen Eigenheimen zu finden. Anlässlich ihrer breiten Beliebtheit wird jedes Jahr am 8. August der Internationale Tag der Katze gefeiert. Am Dienstag war es wieder soweit.

Trotzdem steigt auch die Zahl der in Tierheimen abgegebenen Stubentiger, gerade in den Ferien besonders an. Im Tierheim in Bremen leben zurzeit um die 200 Katzen – mehr als eigentlich geplant. Viele Halter:innen unterschätzen das Alter von bis zu 20 Jahren. Und das ist nicht das einzige, was man beim Kauf beachten sollte.