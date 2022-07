Immer mehr Kinder leiden im Norden an krankhaftem Übergewicht

Immer mehr Kinder auch im Norden leiden an krankhaftem Übergewicht. Foto: Aunging/stock.adobe.com

In Hamburg leiden immer mehr Kinder und Jugendliche unter krankhaftem Übergewicht. Bei über 14.100 unter 20-Jährigen wurde laut Barmer-Ärztereport 2020 Adipositas diagnostiziert, wie die Krankenkasse am Montag mitteilte. 2010 sei dies nur in 9.800 Fällen geschehen – ein Anstieg um 44 Prozent in zehn Jahren.

„Ungünstige Ernährung und Bewegungsmangel sind übergewichtsfördernde Alltagsgewohnheiten, die Kinder von ihren Eltern übernehmen und meist ihr Leben lang beibehalten“, erklärte die Barmer-Landesgeschäftsführerin Susanne Klein. Sie riet Eltern, ihre Vorbildrolle ernst zu nehmen und gegebenenfalls den eigenen Lebensstil zu hinterfragen.

Unter den alten Bundesländern belegt Hamburg den Angaben zufolge mit einer Quote von 4,1 Prozent krankhaft übergewichtiger Kinder Platz drei hinter Bremen (4,5) und Niedersachsen (4,11). Deutlich höher ist ihr Anteil im Osten: Bundesweiter Spitzenreiter ist Mecklenburg-Vorpommern mit 5,7 Prozent vor Sachsen-Anhalt (5,1) und Thüringen (4,6). Die wenigsten krankhaft übergewichtigen Kinder und Jugendlichen gibt es in Bayern (2,9).

Mit dpa