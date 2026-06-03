Begonnen hat alles mit einem Tauchgang auf den Malediven – von da an war es um Alexandra Pischyna geschehen. Das Tauchen bestimmt nun das Leben der Bremerhavenerin. Mittlerweile stößt sie in große Tiefen vor, erkundet Unterwasserhöhlen und spürt verschollene Wracks auf.
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