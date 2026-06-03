Die Deutschen lieben ihr Brot. Und immer mehr kaufen die Backware nicht beim Bäcker, sondern backen ihr Brot selber. Aber das ist oft komplizierter als gedacht. Fehlschlägen will der Bremer Philipp Herrnberger nun ein Ende bereiten. Sein Start-up vertreibt Brotbackmischungen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Welttournee: Iron Maiden spielen in Hannover02.06.2026 18:08 Uhr
„Run for your lives!“ heißt die Welt-Tour von Iron Maiden, mit der die Metaler ihren 50. Geburtstag feiern und seit letztem Jahr unterwegs sind. Am heutigen Dienstag...
Badesaison gestartet: Was man in Schleswig-Holstein beachten sollte02.06.2026 17:28 Uhr
In Schleswig-Holstein ist offiziell die Badesaison 2026 gestartet. Rettungsschwimmer:innen haben schon Position bezogen. Die Wasserqualität an Seen und Küsten ist dieses Jahr top, es gibt aber wie...
Aus Mülldeponie wird Naherholungsgebiet in Bremen: Bauarbeiten für weiteren Abschnitt begonnen02.06.2026 16:55 Uhr
Aus einer ehemaligen Mülldeponie ist in Bremen längst ein beliebtes Naherholungsgebiet geworden. Wo einst Abfälle lagerten, genießen heute Spaziergänger:innen die Aussicht über die Stadt. Nun soll auch...
Paritätischer Armutsbericht: Bremen erneut Spitzenreiter02.06.2026 16:43 Uhr
Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland arm, wie im vergangenen Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Wieder einmal liegt Bremen...
„Schul-Finals“-Aktionstag: Kinder probieren Sportarten in Hannover aus02.06.2026 16:37 Uhr
In Hannover (Niedersachsen) bereitet man sich derzeit auf die „Finals“ im Juli vor. Gesucht werden dann die Deutschen Meister:innen in insgesamt 25 Sportarten. Bei den „Schul-Finals“, die...
Turmfalken brüten am Alten Rathaus in Hannover02.06.2026 15:12 Uhr
Am Alten Rathaus in Hannover (Niedersachsen) brüten seit einiger Zeit Turmfalken. Eine Baustelle rückt den Tieren nun gewaltig nah. Karl-Heinz Nagel ist Zahnarzt und hat seine Praxis...