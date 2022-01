Haschisch im Wert von mehr als einer halben Million Euro im Auto in Apen versteckt

Haschisch im Wert von rund 575.000 Euro hat die Bundespolizei im Auto eines 29-Jährigen entdeckt. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, fanden die Ermittler bei der Kontrolle des Wagens am vergangenen Freitag nahe Apen im Kreis Ammerland (Niedersachsen) rund 60 Kilo des Rauschgifts in einem fachmännisch eingebauten Versteck. Der Mann, der aus den Niederlanden eingereist war, wurde festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. „Das ist ein außerordentlicher Fahndungserfolg gegen die internationale Rauschgiftkriminalität“, sagte der Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim laut Mitteilung.

mit dpa