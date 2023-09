Hamburger Tafel: Große Spendenaktion am Wochenende

Immer mehr bedürftige Menschen und gleichzeitig immer weniger Spenden – die Hamburger Tafel steht aktuell vor großen Herausforderungen und startet deshalb eine große Spendenaktion am Wochenende. Am Samstag, 23. September, können in fünf großen Einkaufszentren in Hamburg Lebensmittel gespendet werden.

Mit dabei sind:

Europa Passage

Alstertal Einkaufs-Zentrum

Elbe-Einkaufszentrum

Phoenix-Center

Billstedt Center Hamburg

Dringend gebraucht werden haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Kartoffelpüree, H-Milch und Konserven aller Art wie z.B. Obst und Gemüse in der Dose, Suppen und Eintöpfe, Saucen, Thunfisch, Würstchen und andere Lebensmittel, die lange haltbar sind.

Von 12 bis 18 Uhr werden in allen fünf Einkaufszentren Teams der Tafel vor Ort sein und die Spenden entgegennehmen. Moderator und Hamburger Tafel-Fördermitglied Jörg Pilawa soll die Aktion tatkräftig unterstützen.

Die Hamburger Tafel unterstützt nach eigenen Angaben jede Woche mehr als 40.000 bedürftige Menschen.

tam (SAT.1 REGIONAL)