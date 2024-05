Habeck in Wilhelmshaven: Baustart von Stromverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien

Um Elektrizität einfacher handeln und verteilen zu können, soll zwischen Deutschland und Großbritannien bis 2028 ein Hunderte Kilometer langes Unterseekabel verlegt werden. Zu einem Spatenstich am deutschen Anlandepunkt der neuen Stromautobahn in Wilhelmshaven in Niedersachsen kam am auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Das 725 Kilometer lange Kabel mit dem Namen Neuconnect soll das deutsche Übertragungsnetz von Wilhelmshaven aus durch die Nordsee mit dem britischen Netz auf der Isle of Grain in der englischen Grafschaft Kent an der Themse-Mündung verbinden. Es ist die erste direkte Stromverbindung zwischen den beiden Ländern. Hinter dem Vorhaben steht ein Investorenkonsortium. Die Kosten belaufen sich auf fast drei Milliarden Euro.

Das Endstück eines 516 Kilometer langen Seekabels für die Stromleitung Nordlink zwischen Deutschland und Norwegen wird an Land gezogen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild/Symbolbild

Die Leitung soll bis zu 1,4 Gigawatt Strom in beide Richtungen transportieren können – das ist laut der Projektgesellschaft genug Energie für rund 1,5 Millionen Haushalte. Vor allem überschüssiger Windstrom, der in der deutschen Nordsee produziert wird, bislang aber wegen Engpässen im Stromnetz an Land nicht weitertransportiert werden kann, könnte über das Seekabel nach Großbritannien exportiert werden.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur hat Deutschland zurzeit 54 solcher Interkonnektoren, die die Republik mit allen neun Nachbarländern verbinden sowie mit Schweden und Norwegen – vier davon sind Seekabel. 16 weitere Interkonnektoren, darunter Neuconnect, befinden sich in der Planung.

„Die Neuconnect-Stromverbindung wird der erste direkte deutsch-britische Interkonnektor“, sagte Marc Lehnfeld von der bundeseigenen Gesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) der Deutschen Presse-Agentur in London. „Über das politische Signal der Annäherung hinaus unterstreicht der Interkonnektor die energiewirtschaftliche Bedeutung für beide Länder.“ Die Stromverbindung erlaube einen besseren Ausgleich zwischen den beiden Strommärkten. 2023 wurden nach vorläufigen Daten rund 24 Terawattstunden mehr Strom nach Großbritannien ein- als ausgeführt. „Mit dem Interkonnektor öffnet sich also deutschen Stromerzeugern ein neuer Markt“, sagte Lehnfeld.

Britische Insel ist zweitgrößter Offshore-Windmarkt der Welt

Mit der neuen Stromverbindung Neuconnect nach Deutschland wächst nach Ansicht eines Experten die Bedeutung Großbritanniens als Strommarkt weiter. „Die britische Insel ist schon jetzt der zweitgrößte Offshore-Windmarkt der Welt nach China“, sagte der GTAI-Experte.

Bisher sei Großbritannien zwar noch Nettostromimporteur. Allerdings wolle die britische Regierung die Kapazität bei Offshore-Wind bis 2030 von 15 auf 50 Gigawatt (GW) deutlich erhöhen. Damit treibe sie auch das Exportpotenzial an, sagte Lehnfeld.

Deutsche Unternehmen gehören zu wichtigsten Akteuren am britischen Markt

Angesichts der britischen Pläne könnte sich die Absatzrichtung aber perspektivisch ändern. In der Nordsee sind mit Dogger Bank sowie Hornsea die größten Windfarmprojekte der Welt im Bau.

Auch deutsche Unternehmen mischen auf dem britischen Offshore-Windenergiemarkt mit. „RWE gehört mit derzeit zehn laufenden und neun geplanten Offshore-Wind-Projekten zu den größten Entwicklern im Land“, sagte Lehnfeld. „Auch EnBW entwickelt derzeit drei Offshore-Windfarmen an der britischen Küste.“

SAT.1 REGIONAL/dpa/Eisele