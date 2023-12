Große Razzia wegen Verdachts auf illegales Glückspiel in Kiel

Rund 170 Polizeikräfte haben am Dienstagabend in Kiel (Schleswig-Holstein) Cafés, Bars und Spielhallen wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel durchsucht. Sie stellten 58 illegale Spielautomaten aus 25 Objekten sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe, Elektronikgeräte und diverse Handys sicher, wie die Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Generalstaatsanwaltschaft und der Stadt Kiel angab.

Quelle Polizeidirektion Kiel

Einer Lokalität wurde durch die Stadt Kiel aufgrund diverser Verstöße der Weiterbetrieb untersagt.

Danach seien noch zwei Wohnungen durchsucht worden, in denen Messer und Schreckschusswaffen gefunden worden seien. Bei der Durchsuchungsaktion stellten die Behörden der Mitteilung zufolge Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, Arzneimittel- und Waffengesetz fest.

Eine Auswertung der sichergestellten Gegenstände soll in den nächsten Wochen erfolgen.

SAT.1 REGIONAL/dpa/Polizeidirektion Kiel