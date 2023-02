Großbrand in Hamburg-Veddel: Lagerhalle und Autos in Flammen

Eine Lagerhalle und mehrere Autos haben auf dem Gelände eines Autohändlers in Hamburg-Veddel gebrannt. Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Morgen mit. Rund 95 Einsatzkräfte waren demnach seit etwa 1.30 Uhr bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Diese gestalteten sich schwierig, weil die Halle mit vielen Autoteilen gefüllt war. Das Technische Hilfswerk war den Angaben zufolge mit Baggern zur Unterstützung vor Ort.

Menschen wurden laut Polizei bei dem Brand nicht verletzt. Der Verkehr der benachbarten Bundesstraße 75 sowie die Elbbrücken wurden den Angaben nach nicht durch das Feuer beeinträchtigt. Eine zweite, benachbarte Lagerhalle sei zunächst nicht vom Feuer betroffen gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht. Er ging davon aus, dass der Einsatz sich noch über den Morgen ziehen werde.

Mit dpa