Die privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein sind am Montag erneut in einen Warnstreik getreten. Dieser werde vom Dienstbeginn am Montag bis zum Schichtende am Freitag andauern, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Auslöser seien die zuletzt ausgefallenen Tarifverhandlungen. Der Omnibusverband Nord (OVN) hatte die Gespräche abgesagt, nachdem Verdi einen Warnstreik auf den Tag der Verhandlungen gelegt hatte.

Verdi habe zuletzt eine Entgelterhöhung von 1,95 Euro pro Stunde sowie die Übernahme des Jahresbeitrags der GUV/Fakulta, einer Solidarkasse der Arbeitnehmerschaft, gefordert.

