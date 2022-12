Feuerwehr-Großeinsatz: 800 Strohballen brennen in Kremperheide

Bis zu 800 brennende Strohballen haben in Kremperheide im Kreis Steinburg (Schleswig-Holstein) zu einem Großfeuerwehreinsatz geführt. Am Sonntagabend brannten die an einer Scheune gelagerten Rundballen lichterloh, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Scheune sei zunächst nicht von dem Feuer betroffen. Insgesamt seien sieben Feuerwehren und das THW an dem Einsatz zur Bekämpfung des Großfeuers beteiligt. Für die Löscharbeiten gab es eine Straßensperrung und eine Umleitung. Problematisch war auch, dass das Löschwasser bei den aktuellen Minusgraden teilweise gefroren war. Zudem rückte das DRK an, um die Einsatzkräfte bei Temperaturen um die -5 Grad mit heißen Getränken zu versorgen. Die Brandursache wird derzeit ermittelt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Mit dpa