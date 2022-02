Fahndung: Exhibitionist soll Frau in Regionalbahn bei Bremerhaven belästigt haben

Phantomzeichnung des unbekannten Exhibitionisten. Foto: Bundespolizeiinspektion Bremen

Mit einer Phantomzeichnung fahndet die Bundespolizeiinspektion Bremen nach einem unbekannten Exhibitionisten. Der Mann ist dringend tatverdächtig, am 06. August 2021 gegen 14:30 eine junge Frau in der Regionalbahn 33 von Bremerhaven nach Cuxhaven sexuell belästigt zu haben. Er soll in Bremerhaven eingestiegen sein und sich ihr in einer Vierersitzgruppe gegenübergesetzt haben. Als die junge Frau den Platz wechselte, soll er ihr gefolgt sein und erneut seine Hose geöffnet haben. Wo er die Bahn verließ, ist unklar.

Personenbeschreibung

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:

40 – 50 Jahre alt

ca. 170 cm groß

schlank mit leichtem Bauchansatz

helle Haut mit auffälligen Poren auf der Stirn

große, blaue Augen, dunkel gerahmte Brille mit rechteckigen Gläsern

grau-braunen Haare, leicht gewellt, schulterlang mit Mittelscheitel

leuchtend pinke Haarspange

dunkelblaues Sportshirt und eine graue Jeanshose mit weißen Sportschuhen

Insgesamt soll der Mann ungepflegt erschienen sein, worauf auch die Fingernägel schließen ließen. Er soll eine Tageszeitung bei sich getragen haben.

Polizei Bremen sucht Zeuginnen und Zeugen

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise zur Identität des Verdächtigen. Hinweise nimmt die Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 / 16299 777 entgegen.