Ex-Werder-Torwart Tim Wiese wehrt sich vor Gericht gegen Stadionverbot

Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Tim Wiese will vor Gericht das von seinem Ex-Club Werder Bremen gegen ihn verhängte Stadionverbot abwenden. Die Verhandlung beginnt an diesem Montag am Bremer Landgericht.

Werder hatte gegen seinen ehemaligen Torwart, der für die Bremer 266 Pflichtspiele absolvierte, ein Stadionverbot bis zum Ende des Jahres verhängt. Hintergrund soll ein Vorfall beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen im März gewesen sein.

Torhüter Tim Wiese (hinten) vom Team Werder Bremen pariert einen Schuss. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Sein Verteidiger hatte die vor einiger Zeit eingereichte Klage mit der aus der Sicht von Wiese mangelnden Aufklärung des Vorfalls durch die Bremer erklärt. „Werder hat die von Tim Wiese benannten Zeugen nicht einmal kontaktiert, geschweige denn zu dem Vorwurf befragt. Das Stadionverbot basiert daher auf Willkür und nicht auf der Grundlage einer hinreichenden Sachverhaltsaufklärung“, teilte Rechtsanwalt Heiko Klatt damals mit.

Mit dpa