Ein Mensch stirbt nach Feuer im Göttinger Alten- und Pflegeheim

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind bei einem Brand in einem Senioren- und Pflegeheim im Einsatz. Foto: Stefan Rampfel/dpa

Bei einem Brand in einem Göttinger Alten- und Pflegeheim (Niedersachsen) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein hochbetagter Bewohner habe in der Nacht zu Dienstag zudem schwere Brandverletzungen erlitten, zwei weitere leichte Rauchvergiftungen, sagte eine Polizeisprecherin. Angaben zu Alter und Geschlecht der Opfer machte sie zunächst nicht. Das Feuer sei gelöscht, die Arbeiten in dem Gebäude im Göttinger Norden, das auch belüftet werden müsse, dauerten aber noch an. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.



SAT.1 REGIONAL/dpa