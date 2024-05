Mann stürzt aus Fenster im zweiten Stock in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann ist beim Sturz aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss schwer verletzt worden. Zuvor war es am Samstagabend in der Wohnung im Stadtteil Bahrenfeld zu einer verbalen Auseinandersetzung mit der Freundin gekommen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der 33-Jährige stürzte offenbar ohne Fremdverschulden in den Innenhof und zog sich Knochenbrüche zu. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Mehrere Medien berichteten.