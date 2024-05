Unfall mit Lastwagen, Motorrad und Motorroller in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem missglückten Wendemanöver eines Lastwagenfahrers sind ein Motorrad- und ein Motorrollerfahrer in Hamburg verletzt worden. Zu dem Unfall kam es nach Polizeiangaben am Sonntag, als der Fahrer eines Lastwagens beim Wenden im Stadtteil Winterhude ein neben ihm fahrendes Motorrad übersah. Der 38 Jahre alte Motorradfahrer wich demnach in den Gegenverkehr aus und stieß mit dem Motorroller eines 30-Jährigen zusammen. Der Fahrer des Motorrads wurde schwer verletzt, der Fahrer des Rollers leicht. Nähere Angaben zum Fahrer des Lastwagens gab es zunächst nicht.