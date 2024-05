Hamburger Hafengeburtstag 2024 geht mit Scooter, Goldkehlchen und Feuerwerk weiter

Der 835. Hamburger Hafengeburtstag geht am heutigen Freitag mit einigen Höhepunkten in seinen zweiten Tag. Größtes Highlight dürfte die Musikshow „Elbe in Concert“ sein, die um 20:45 Uhr an den Landungsbrücken beginnt. Das Konzert findet auf einer schwimmenden Ponton-Bühne statt, die dieses Jahr erstmals beim Hafengeburtstag zum Einsatz kommt.

Musicaldarsteller von Stage Entertainment zeigen Ausschnitte aus ihrem Repertoire – es wird auch einen Vorgeschmack auf das neue Stück „& Julia“ geben, das im Herbst in der Hansestadt Premiere feiert. Im Anschluss tritt der Freizeit-Männerchor Goldkehlchen auf. Headliner des Abends ist die Hamburger Band Scooter, die parallel zum großen Geburtstagsfeuerwerk (21:35 Uhr) ihre Show spielen wird.

Die MS Bleichen (l) und das Museumsschiff Cap San Diego während der Einlaufparade auf der Elbe. Jonas Walzberg/dpa/Archiv

Auch tagsüber gibt es viel zu sehen – etwa bei der „Bunten Hafenmeile“ zwischen Landungsbrücken und Baumwall sowie bei den Schiffsvorführungen auf dem Wasser.

Der 835. Hamburger Hafengeburtstag startete am Donnerstag. Große Schiffe und kleine Boote eröffneten das Fest mit der traditionellen Einlaufparade auf der Elbe. Das deutsche Marine-Flottendienstboot „Alster“ und das Feuerwehr-Löschboot „Branddirektor Westphal“ mit seiner großen Wasserfontäne führten die berühmte Parade an.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) läutete schließlich zum Auftakt die große Glocke des Museumsschiffs „Rickmer Rickmers“ – gemeinsam mit dem lettischen Verkehrsminister Kaspars Briskens. Lettland ist in diesem Jahr das Partnerland des Hafengeburtstags.

Rund 250 Schiffe bei Hafengeburtstag

Rund 250 Schiffe sind in diesem Jahr wieder Teil des maritimen Volksfests. Bei der Einlaufparade waren auch Salutschüsse und Schiffshörner zu hören.

Hamburg feiert den Geburtstag seines Hafens seit 1977. Im großen Stil findet das Fest seit dem 800-jährigen Bestehen des Hafens im Jahr 1989 statt.

SAT.1 REGIONAL/dpa