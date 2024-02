Die Festnahme der seit über 30 Jahren untergetauchten mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette war eine Sensation und einer der größten Ermittlungserfolge in der Kriminalgeschichte. Nach ihrer Festnahme wurde sie in das Frauengefängnis in Vechta (Niedersachsen) gebracht. Sie sitzt in Untersuchungshaft.

Laut Nachbar:innen hat die heute 65-Jährige über 20 Jahre unentdeckt in einem Berliner Haus gelebt. In ihrer Wohnung fanden Ermittler:innen Munition und einen gefälschten italienischen Pass, angeblich auf den Namen Claudia Ivone. Die ehemalige RAF-Terroristin, die mit mehreren Anschlägen in Verbindung gebracht wird, gab Kindern Nachhilfeunterricht und soll einen Lebensgefährten gehabt haben.

Nach dem Zugriff in Berlin wurde auch ein Mann festgenommen. Am Mittwoch stellte das Niedersächsische Innenministerium jedoch klar, dass es sich bei ihm nicht um Ernst-Volker Staub oder Burkhard Garweg handelt. Mittwochnachmittag meldete die Hannoversche Allgemeine Zeitung dann eine weitere Festnahme. Ob es sich dabei nun um einen der flüchtigen Ex-Terroristen und Weggefährten Klettes handelt, will das Landeskriminalamt nicht bestätigen.