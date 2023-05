Deutscher Diversity Tag: Aktionswoche an Hochschulen in Schleswig-Holstein

Symbolbild: Hände in unterschiedlichen Hauttönen. Ein Zeichen für mehr Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit. Foto: Kostiantyn / stock.adobe.com

Vom 22. bis zum 26. Mai finden in diesem Jahr die gemeinsamen Diversity Tage an der Europa-Universität Flensburg (EUF), der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), der Fachhochschule Kiel (FH) und der Muthesius Kunsthochschule (MKH) online statt. In einer erneuten Kooperationsveranstaltung aus dem Netzwerk der Schleswig-Holsteinischen Diversitätsbeauftragten wird die soziale Gerechtigkeit an den vier Hochschulen in digitalen Formaten in den Fokus genommen. Damit beteiligen sie sich an den Aktionen rund um den bundesweiten Deutschen Diversity-Tag 2023 am 23. Mai. Die Veranstaltungen und Angebote sind eingebettet in die jeweilige gesamthochschulische Diversitäts- und Antidiskriminierungsarbeit und zeigen Vielfalt aus unterschiedlichen Perspektiven.

Auf dem Programm stehen Workshops für Mitarbeitende zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und zu Nachteilsausgleichen sowie ein Vortrag zu Klassismus an Hochschulen und eine postkoloniale Stadtführung in Flensburg für alle Interessierten. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich.

Der 11. Deutsche Diversity Tag

Seit 2013 beteiligen sich bundesweit zahlreiche Institutionen am Deutschen Diversity Tag, einer Initiative der Charta der Vielfalt e.V. Der Deutsche Diversity Tag wird im Rahmen des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert.