Google Deutschland feiert im Oktober seinen 20. Geburtstag: Anlässlich des Jubiläums zeigt der Suchmaschinen-Gigant auf seinem deutschen Google-Blog die schönsten und skurrilsten Geschichten der letzten zwei Jahrzehnte. Eine davon ist die Legende vom „Deichhörnchen“: Zwei Jungs hatten im Sommercamp in Otterndorf keinen Internetempfang, also verfassten sie prompt ihre Suchanfrage nach „Deichhörnchen“ in einem analogen Brief. Und wer hätte das gedacht? Es kam eine Antwort. Handschriftlich, kreativ – und für die Kids unvergesslich.

SAT.1 REGIONAL Beitrag vom 20.08.2014

Artikel auf Google Blog