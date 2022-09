Am Freitag fand der Bundesparteitag der CDU auf dem Messegelände in Hannover (Niedersachsen) statt. Am Nachmittag hat der Bundesvorsitzende Friedrich Merz zu den Delegierten gesprochen. Vom Bundesparteitag in Hannover erhofft sich die Partei ein starkes Signal für die niedersächsische Landtagswahl am 9. Oktober. Die Partei will in Zukunft jünger und moderner werden – aber gilt das auch für die CDU in Niedersachsen?