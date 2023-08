Bremer „Cold-Case“ bei Aktenzeichen XY – Wer ist die Tote aus der Weser?

Die Leiterin der Mordkommission „Carpet“ Rabea Berstermann stellt am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ einen weiteren über 20 Jahre alten Fall vor.

Am 30.07.2002 wurde im Hafen des Segelvereins Weser e.V. in Bremen ein in einen Teppich und weitere Materialien eingewickelter Leichnam aus der Weser geborgen. Die Obduktion des Leichnams ergab, dass es sich um eine junge Frau handelte, deren Körper seit bereits circa vier Wochen im Wasser trieb. Ob die Leiche in der Nähe des Bremer Weserstadions in die Weser gebracht und beschwert wurde oder ob sie eventuell auch aus Niedersachsen kommend durch die Weser bis zum Segelverein trieb, konnte bislang nicht aufgeklärt werden. Die Identität der jungen Frau sowie die Hintergründe der Tat konnten bis heute nicht ermittelt werden. Die Mordkommission ermittelte mehrere Jahre. Auch eine Gesichtsrekonstruktion konnte die Identität der Frau bisher nicht klären.

Polizei hofft auf neue Hinweise

Durch die gemeinsame Kampagne „Identify Me“ des BKA mit der niederländischen und belgischen Polizei und die Ausstrahlung des Falles bei „Aktenzeichen XY“ erhoffen sich Berstermann und ihr Ermittlerteam neue Hinweise, die nach über zwei Jahrzehnten zur Aufklärung des Falles führen können.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die Frau auf dem Fahndungsplakat? Wer kann Hinweise auf Täter geben? Wer kann etwas zu den abgebildeten Gegenständen sagen?

Zeuginnen und Zeugen können Hinweise auf der Internetseite des BKA unter www.bka.de/IdentifyMe abgeben oder an die örtliche Polizeidienststelle melden, in Bremen unter der Rufnummer des Kriminaldauerdienstes der Polizei Bremen (0421) 362-3888.