Brand in Scheune im Landkreis Emsland sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz

Am Montagabend meldete ein 24-Jähriger einen Brand in der neben dem Wohnhaus befindlichen Scheune in Schapen (Niedersachsen) . Dabei fing aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune, in der landwirtschaftliche Maschinen untergestellt waren, Feuer. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Jedoch wurden neben der Scheune, ein Traktor und ein Gabelstapler beschädigt. Die Feuerwehren Schapen und Spelle waren mit sieben Fahrzeugen und 63 Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund der Rauchentwicklung musste die Speller Straße zwischen den Einmündungen Brookweg und Kolpingstraße zeitweise gesperrt werden. Der Schaden wird derzeit auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Feuer kam, blieb zunächst unklar