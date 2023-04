Brand eines Reetdachhauses in Ecklak: Vier tote Hundewelpen und 600.000 Euro Schaden

Am Donnerstagmittag brannte ein Reetdachhaus im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein aus bisher ungeklärter Ursache. Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden, die Feuerwehr konnte jedoch von zehn im Hause befindlichen Hundewelpen lediglich sechs Tiere retten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich circa auf 600.000 Euro. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.