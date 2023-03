B443 und Bahngleise nach Sprengung von Weltkriegsbomben in Laatzen beschädigt

Arbeiter stehen an der Stelle, wo drei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und unschädlich gemacht wurden. Foto: Fernando Martinez/dpa

Bei der Sprengung zweier Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sind in Laatzen bei Hannover eine Straße und ein Gleisbett beschädigt worden. Eine dritte Bombe konnte am Sonntagabend entschärft werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die anliegenden Gebäude sollten am Montag von Statikern kontrolliert werden, die Versorgungsleitungen vom Technischen Hilfswerk und dem örtlichen Energieversorger.

Die beiden gesprengten Bomben waren jeweils eine Tonne schwer. Die entschärfte Bombe wog 500 Kilogramm. Rund 20.000 Menschen hatten ihre Häuser und Wohnungen am Sonntagmorgen verlassen müssen. Erst in der Nacht zum Montag konnten sie zurückkehren.

Menschen im Sperrgebiet verzögern Evakuierung

Nach Angaben der Stadt hatte sich der Abschluss der Evakuierung mehrfach verzögert, weil sich immer wieder Menschen verbotenerweise im Sperrgebiet aufhielten. Eltern von Grundschulkindern sollten am Montag selbst über den Schulbesuch ihrer Kinder entscheiden, weil die Evakuierung so lange dauerte. Die erste Bombe wurde gegen 23:20 Uhr, die zweite kurz nach Mitternacht gesprengt.

Reparatur von Gleisbett soll mehrere Tage dauern

Ein Gleisbett der Stadtbahnlinie 1 wurde dabei stark beschädigt und war am Montag noch nicht wieder nutzbar. Die Verkehrsbetriebe Üstra teilten mit, die Reparatur werde einige Tage dauern. Bis dahin müssten die Bahnen eine Umleitung fahren. Die Haltestelle Laatzen/Zentrum konnte am Morgen auch von Bussen nicht angefahren werden.

Auch die Erich-Panitz-Straße war laut Stadt zwischen Würzburger Straße und Wülferoder Straße in beiden Richtungen nicht nutzbar. Laut Polizei wurde auch die Bundesstraße 443 bei der Sprengung beschädigt. Das Ausmaß war zunächst unklar. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen mussten die B443 in Rethen sowie die benachbarte B6 zwischen Messe-Süd und der B443 am Morgen umfahren werden.