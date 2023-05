49-Euro-Ticket: Auch im Norden gilt jetzt das Deutschlandticket

Ein Mann hält ein Deutschlandticket im Chipkartenformat in der Hand. Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Das Deutschlandticket gilt. Seit Montag können damit Fahrgäste den Nahverkehr mit Bus und Bahn im gesamten Bundesgebiet nutzen.

Nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft Schleswig-Holstein wurden bereits Zehntausende Tickets im nördlichsten Bundesland verkauft. Inhaber:innen von Zeitkarten wurden automatisch über die Neuerung informiert.

Monatlich kündbar

Das Deutschlandticket kostet 49 Euro im Monat, als Jobticket auch weniger. Es ist nur als personengebundenes Abo zu haben, aber monatlich kündbar. Kundinnen und Kunden sollen das Ticket in einer App auf ihrem Smartphone speichern. Bis zum Jahresende wird auch ein Papierticket ausgegeben. Daneben gibt es das Ticket als Chipkarte.

Ausnahmen in Schleswig-Holstein

Das Deutschlandticket gilt rund um die Uhr für beliebig viele Fahrten mit dem Nahverkehr in Bahnen, Straßenbahnen, Bussen, U- und S-Bahnen in der 2. Klasse bei den Verkehrsunternehmen in ganz Deutschland. In Schleswig-Holstein nehmen grundsätzlich alle Verkehrsunternehmen teil. Es gibt aber Ausnahmen: Nicht gültig ist das Deutschlandticket zum Beispiel auf den Fähren zu den Nordseeinseln. Fußgänger auf der Priwall-Fähre in Lübeck-Travemünde können es nutzen.

Ersparnis durch Deutschlandticket

Nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft werden mehr als 80 Prozent der Kundinnen und Kunden, die im Schleswig-Holstein-Tarif eine Monatskarte oder ein Abonnement nutzen, mit dem Deutschlandticket weniger zahlen. Die Ersparnis könne mehr als 100 Euro im Monat ausmachen. Bei längeren Strecken kann sich das Deutschlandticket schon ab einer Hin- und Rückfahrt rechnen.

Abo-Rekord beim HVV

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat nach Angaben von Pressesprecher Rainer Vohl vom Sonntag im Vorverkauf seit dem 3. April rund 72.000 Neukundinnen und -kunden gewonnen. Hinzukommen die Bestandskundinnen und -kunden, sodass es im Moment rund 612.000 Deutschlandtickets im HVV gibt. Stündlich kämen etwa 1.000 neu hinzu. Das führte auch dazu, dass ein neuer Rekord aufgestellt wurde.

Die HVV meldete am Sonntag aufgrund der rasanten Entwicklung ein Allzeithoch bei den Gesamt-Abozahlen, die aktuell bei 791.000 lägen und damit sogar über dem Höchststand von 2019 mit 786.000. Diese Zahl umfasst alle Abonnement-Varianten, auch die Studierenden-Abos. „Wir sind überwältigt von dem Ansturm auf das HVV-Deutschlandticket – und rechnen mit weiter steigenden Verkaufszahlen“, sagte Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt.

„Schulspezial“ für Schüler und „Bonusticket“ für Azubis

Hamburgs Schüler:innen können das „Schulspezial“ für 19 Euro im Monat nutzen. Auszubildende bekommen für 29 Euro das „Bonusticket“. Studierende müssen zu ihrem bisherigen Semesterticket rund 18 Euro zuzahlen, um deutschlandweit mobil sein zu können. Empfänger:innen von existenzsichernden Sozialleistungen in Hamburg können das Ticket für 19 Euro kaufen. Kinder aus einkommensschwachen Familien fahren umsonst.

Soll nicht dauerhaft 49 Euro kosten

Zum Start des 49-Euro-Tickets am Montag war es auf der Bahn-Webseite zu einer Störung gekommen. „Im Moment greifen zu viele Nutzer gleichzeitig auf unser Buchungssystem zu“, hieß auf der Seite, auf dem Fahrgäste das neue Angebot normalerweise kaufen können. Das Unternehmen sprach von Verzögerungen aufgrund der hohen Nachfrage. Das Ticket soll übrigens nicht dauerhaft nur 49 Euro kosten. Es ist eine Anpassung an die Inflation geplant.

