Am 10. November 1983 hat ein Informatikstudent in den USA den ersten Computervirus vorgestellt. Das ist auf den Tag genau jetzt 40 Jahre her. Was als Universitätsprojekt begann, ist heute zu einem weltweiten Problem geworden – auch in Niedersachsen und Bremen. Wie haben sich Computerviren in den vergangenen 40 Jahren entwickelt? Und wie kann man sich denn am besten vor ihnen schützen? Über das und noch mehr hat SAT.1 REGIONAL mit Dennis Schirrmacher vom Computermagazin c’t in Hannover gesprochen.