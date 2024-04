Zwei Kinder bei Autounfall in Garbsen lebensgefährlich verletzt

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen an der Unfallstelle in Garbsen. Foto: Uncredited/dpa

Bei einem Autounfall in Garbsen bei Hannover (Niedersachsen) sind am Dienstagabend zwei Kinder im Alter von 5 und 10 Jahren lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer, ihr 39 Jahre alter Vater, wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er hatte aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto, die Geländewagen-Version eines italienischen Sportwagens, prallte gegen zwei Bäume, kam auf der Seite zum Liegen und fing Feuer. Die drei Autoinsassen konnten befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden, der Fünfjährige mit einem Rettungshubschrauber.

SAT.1 REGIONAL/dpa