Die Präsidentschaftswahl in den USA geht in die heiße Phase: In weniger als 50 Tagen wird in Amerika gewählt. Die Stimmung im Land ist dabei aktuell ziemlich aufgeheizt, was auch Einfluss auf Deutschland hat. Darum hat die Leuphana Universität Lüneburg (Niedersachsen) zusammen mit der Amerikanischen Botschaft ein Schulprojekt zur US-Wahl entwickelt. Rund 5.000 Schüler:innen aus mehr als 350 Schulen in ganz Deutschland nehmen aktuell daran teil. Ziel ist es, dass jede Schulklasse am Ende eine Prognose abgibt, ob sich die Wähler:innen in den einzelnen US-Bundesstaaten wohl für Trump oder Harris entscheiden werden.

Das US School Election Project soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden. Interessierte Schulen oder Klassen können sich für die aktuelle Wahl noch unter teachaboutus.org anmelden.