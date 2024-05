Schornstein von Containerschiff brennt in Brunsbüttel

Der Schornstein eines Containerschiffes hat im Binnenhafen Brunsbüttel am Dienstagmorgen in Brand gestanden. Die „Elisabeth“ war auf der Reise von Stettin nach Hamburg, als das Feuer ausbrach, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Ende des Schornsteins hätte sich Ruß abgelagert und entzündet.

Kapitän und Besatzung des Schiffs erledigten demnach schon einen Teil der Löscharbeiten, bevor die Feuerwehr eintraf. Das Feuer hatte so keine Gelegenheit, sich auf umliegende Teile des Schiffs auszubreiten. Es seien lediglich leichte Schäden am Schornstein entstanden. Das Schiff konnte etwa eine Stunde später, gegen 10:15 Uhr, schon weiterfahren.

SAT.1 REGIONAL/dpa