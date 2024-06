Feuerwehrauto kippt nach Ausweichmanöver auf die Seite

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Norden (dpa/lni) –

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr ist nach einem Ausweichmanöver auf einer Straße in Norden im Landkreis Aurich auf die Seite gekippt. Zwei Einsatzkräfte wurden dabei verletzt. Der Fahrer sei am Samstagmorgen einem Laster ausgewichen, der ihm in einer Kurve auf der falschen Straßenseite entgegengekommen sei, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Dadurch geriet das Feuerwehrfahrzeug auf den Grünstreifen, kam ins Schleudern und kippte auf die Fahrerseite. Der andere Lkw fuhr einfach weiter, wie es hieß.

Andere Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und halfen den beiden Feuerwehrleuten aus dem Fahrzeug. Beide wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Löschfahrzeug wurde nach Angaben der Feuerwehr bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es nicht mehr einsatzbereit war.