Mehrere Sturmeinsätze im südlichen Schleswig-Holstein

Lübeck (dpa/lno) –

Stürmisches Wetter hat am Samstag im südlichen Schleswig-Holstein für eine Reihe von Feuerwehr-Einsätzen gesorgt. Zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr habe es zwölf sturmbedingte Einsätze unter anderem auf Fehmarn gegeben, sagte eine Sprecherin der Regionalleitstelle Süd am Samstag. Aber auch die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg und Lübeck seien betroffen gewesen. Bäume seien umgestürzt, Äste auf die Fahrbahn gefallen. Es sei niemand verletzt worden. Auch die Leitstelle West berichtete von einer Handvoll sturmbedingter Einsätze an der Westküste.