Michael Jung bei Vielseitigkeits-DM weiter in Führung

Michael Jung aus Deutschland mit Chipmunk in Aktion. Stefan Lafrentz/Sportfotos Lafrentz/dpa

Luhmühlen (dpa) –

Michael Jung hat die Führung bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter im niedersächsischen Luhmühlen verteidigt. Der dreimalige Olympiasieger aus Horb leistete sich mit seinem Toppferd Chipmunk am Samstag auf dem knapp vier Kilometer langen Geländeritt durch die Westergellerser Heide nur 3,2 Strafpunkte. Jung blieb vier Sekunden über der erlaubten Zeit und steht jetzt bei 26,1 Punkten.

Mit seinem zweiten Pferd Ocean Power belegt Jung mit 32,7 Punkten zudem Platz drei. Zweite ist Titelverteidigerin Julia Krajewski. Die 35 Jahre alte Warendorferin und Nickel stehen bei 31,7 Punkten. «Nickel war heute große Klasse», sagte die Olympiasiegerin von Tokio. Lobende Worte für die deutschen Reiter fand auch Bundestrainer Peter Thomsen. «Ich bin super zufrieden, was die Leistung der Deutschen anbelangt. Die alten Hasen haben hier geliefert, und die Pferde wurden exzellent vorgestellt. Das ist ein angenehmer Zustand», sagte der 63-Jährige.

Die deutsche Meisterschaft ist eingebettet in eine Vier-Sterne-Prüfung. In der Gesamtführung liegen Jung und Chipmunk ebenfalls in Führung. Auf den weiteren Plätzen folgen die Briten Laura Collett auf London (26,4), Yasmin Ingham (Banzai du Loir/29,3) und Tom McEwen (Dublin/29,6).

Die Entscheidung fällt am Sonntag (12.15 Uhr/NDR) im abschließenden Springen. Die deutsche Meisterschaft ist wichtig auch im Hinblick auf die Nominierung für die Olympischen Spiele in Paris. In der französischen Hauptstadt steht die Vielseitigkeit vom 26. bis zum 29. Juli auf dem Programm.