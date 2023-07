Rund 900.000 Besucher beim 494. Schützenfest in Hannover

Teilnehmer:innen vom Schützenausmarsch laufen durch die Innenstadt von Hannover. Foto: Michael Matthey/dpa

Am letzten Tag des Schützenfestes in Hannover haben sich die Veranstalter und Teilnehmer:innen sehr zufrieden gezeigt. „Rund 900.000 Menschen haben unser Fest besucht. Für mich ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass das Schützenfest Hannover auch in diesem Jahr seinen Stellenwert untermauern konnte“, sagte Hannovers Sport- und Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf am Sonntag. Nach zehn Tagen endet das laut den Veranstaltern größte Schützenfest der Welt am Sonntagabend. Es fand bereits zum 494. Mal in der Landeshauptstadt statt.

Auch die Schausteller:innen und Gastronomen ziehen eine positive Bilanz. „Wir sind sehr zufrieden, 2023 hat alles gepasst. Trotz des mal stürmischen und mal heißen Wetters waren sehr viele Menschen auf den Schützenplatz gekommen“, sagte Fred Hanstein, Vorsitzender des Landesverbands Niedersachsen der Markt- und Schaustellerbetriebe. Aufgrund der Hitze gab es nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes in diesem Jahr vermehrt Einsätze für die Helfer:innen. Insgesamt mussten 417 Besucher:innen versorgt werden, 59 von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mit dpa