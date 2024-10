Toter mit Schussverletzungen und Schwerverletzter in Hamburg

Die Polizei findet in Billstedt einen Toten und einen Schwerverletzten. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Hamburg (dpa) –

In Hamburg sind ein Toter und ein Schwerverletzter in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden, nachdem Nachbarn einen lauten Streit gehört hatten. Die Anwohner im Stadtteil Billstedt hätten am späten Nachmittag auch Knallgeräusche gehört und die Polizei gerufen, sagte ein Sprecher. Der Tote habe Schussverletzungen aufgewiesen und der Schwerverletzte Stichverletzungen.

Ein Tatverdächtiger sei vor Ort vorläufig festgenommen worden. Der Einsatz der Polizei laufe noch. Weitere Details zu den Hintergründen teilte die Polizei zunächst nicht mit.