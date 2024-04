Regal mit einer Hand festgehalten: Polizei stoppt Cabrio-Fahrerin auf A7

Zwei Polizeibeamte trauten am Sonntagnachmittag ihren Augen nicht, als sie auf der A7 kurz vor der Rader Hochbrücke diesen fragwürdigen Transport erblickten. Ein Cabrio mit geöffnetem Verdeck, aus welchem gut sichtbar ein aufgebautes Holzregal ragte.

Cabrio mit herausragendem Regal auf der Autobahn

Die Fahrzeugführerin befand sich von Hamburg kommend mit ungefähr 90km/h auf dem Weg nach Flensburg (Schleswig-Holstein). Um das Regal durch den Fahrtwind nicht zu verlieren, hielt sie es mit einer Hand fest.

Bei der Verkehrskontrolle gab die Fahrerin an, dass sie vor allem mit den Seitenwinden während der Fahrt auf der A21 und A7 habe kämpfen müssen. Der Rückenwind auf der A1 habe ihr die Fahrt am einfachsten gemacht. Der durch sie angelegte Gurt zwischen Kopfstütze der Rücksitzbank und Regal habe nicht ausgereicht, um das Regal vor einem Herauswehen zu schützen. Daher habe sie dieses mit der Hand im Fahrzeug gehalten. Überraschenderweise hatte sich bislang noch kein weiterer Verkehrsteilnehmer an dem ungewöhnlichen Bild gestört.

Fahrerin kassiert Bußgeld

Gegen die Fahrerin des Cabrio wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der nicht ausreichenden Ladungssicherung eingeleitet. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 35 Euro.

Beamte halfen beim Zerlegen des Regals

Da eine Weiterfahrt unter diesen Umständen nicht gestattet werden konnte, halfen die beiden Polizeibeamten der Frau bei dem Zerlegen des Regals und verstauten dieses in ihrem Fahrzeug. Anschließend konnte diese ihre Fahrt verkehrskonform fortsetzen.

SAT.1 REGIONAL/Polizeidirektion Neumünster