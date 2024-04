Razzia gegen Kokainhändler an der Grenze von Niedersachsen zu Nordrhein-Westfalen

Mit Durchsuchungen an der Grenze von Niedersachsen zu Nordrhein-Westfalen geht die Polizei gegen mutmaßliche Drogenhändler vor. Insgesamt 14 Objekte vor allem in und um Bückeburg und in Teilen von Minden würden durchsucht, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Dabei seien auch Spezialkräfte im Einsatz.

In dem Verfahren gehe es um zwölf beschuldigte mutmaßliche Kokainhändler im Alter zwischen 19 und 50 Jahren, denen seit August 2022 über 400 Taten vorgeworfen würden. Zu möglichen Festnahmen oder Funden wollte sich die Sprecherin angesichts der laufenden Durchsuchungen zunächst nicht äußern.

SAT.1 REGIONAL/dpa