Seit 1999 kommt es im Iran immer wieder zu landesweiten Protesten. Ende Dezember hat die Protestwelle, die das Ende des Mullah-Regimes fordert, ein neues Level erreicht. Tausende Menschen wurden bereits von der Regierung willkürlich getötet. Auch in Niedersachsen gehen Menschen auf die Straße, zum Beispiel am Donnerstagabend in Hannover. Rund 450 Exil-Iraner:innen gaben auf dem Steintorplatz ihrem Land eine Stimme. Viele von ihnen haben noch Verwandte und Freunde in der Heimat und wollen so für ihr Land und ihre Landsleute kämpfen.