„Let the Sunshine In“ ist das offizielle Motto in diesem Jahr beim Opernball in Hannover (Niedersachsen). Freitag und Samstag wird wieder über das Parkett getanzt. Die Traditionsveranstaltung lockt viele Menschen an. Die Räume in der Oper wurden im Stil der Sechzigerjahre hergerichtet, teilweise wurden noch am Freitag letzte Handgriffe getätigt. Bei den Sechzigerjahren denken viele an Schlaghosen und „Flower-Power“-Blumenkleider. Was erwartet die Gäste in diesem Jahr? SAT.1 REGIONAL hat mit dem künstlerischen Leiter Felix Schrödinger gesprochen.