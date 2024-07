Nach Mord an 17-jähriger Inline-Skaterin: Lebenslange Haft für 43-Jährigen mit anschließender Sicherungsverwahrung

Offenbar aus Hass auf Frauen hat der 43-Jährige im September 2023 eine 17-jährige Inline-Skaterin in Barenburg (Niedersachsen) getötet. Kurze Zeit später wurden im Landkreis Diepholz zwei weitere Frauen attackiert und überlebten nur knapp. Das Landgericht Verden verurteilte den Mann wegen Mordes und wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft. Außerdem stellten die Richter:innen eine besondere Schwere der Schuld fest und ordneten eine anschließende Sicherungsverwahrung an. Damit ist eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen.

