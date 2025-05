Klare Erstrunden-Niederlage für Altmaier in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Daniel Altmaier hat beim Tennis-Turnier in Hamburg den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die deutsche Nummer zwei musste sich dem Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 3:6, 3:6 geschlagen geben und war weitgehend ohne Chance.

Alexander Zverev kämpft am traditionsreichen Hamburger Rothenbaum an diesem Mittwoch um den Einzug ins Viertelfinale. Der 28-Jährige trifft im zweiten Spiel in seiner Geburtsstadt auf den Franzosen Alexandre Müller (nicht vor 16.00 Uhr/Sky).

Zweiter Einsatz für Alexander Zverev

Zverev hatte sich kurzfristig für einen Start in Hamburg entschieden, nachdem seine Sandplatz-Saison bislang sehr durchwachsen verlaufen war. Vor heimischem Publikum will der Weltranglisten-Dritte Selbstvertrauen mit Blick auf die French Open tanken. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag in Paris.

Vor Zverev betritt Justin Engel in Hamburg den Centre Court. Der 17 Jahre alte Nürnberger hatte in der ersten Runde überraschend Jan-Lennard Struff ausgeschaltet und damit erst sein zweites Match auf der ATP-Tour gewonnen. Engel trifft im zweiten Spiel des Tages auf den an Nummer drei gesetzten Russen Andrej Rubljow.